وفاة موظف بالأوقاف بأزمة قلبية أمام نقطة شرطة بالمنيا

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لفظ موظف بالأوقاف أنفاسه الأخيرة، أثناء سيره أمام نقطة شرطة في المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوفاة على محمد محمد عبدالعظيم، 24 سنه، موظف بالأوقاف، بأزمة قلبية، أثناء مروره، بكمين قرية بني احمد الغربية، بمركز المنيا.

تم نقل الجثمان إلى، مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.



وعلى جانب اخر عثر أهالي مركز مطاي، شمال المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مطاي على طفل حديث الولادة بكامل ملابسه بالطريق العام.



وعلي الفور، انتقل ضباط مركز مطاي والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة لفحص البلاغ حيث تبين أن مجهولين وضعوا المولود بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، فتم إيداع المولود بمستشفى مطاي العام، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان العثور على المولود، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتولي التحقيق.



