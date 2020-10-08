على "صدى البلد".. سماح سعيد تقدم حلقة خاصة من برنامج "بيوتنا" عن معرض الأهرام العقاري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
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تستعرض الإعلامية سماح السعيد في حلقة اليوم الخميس من برنامج "بيوتنا" والذي يذاع في تمام ٨ مساءً آخر التطورات في مجال الاستثمار العقاري ومتابعة لمعرض الأهرام العقاري.

كما تعرض مبادرة هامة من شركة تاون ڤي لايف لتدريب الشباب الذي فقد وظائف خلال جائحة كورونا على التسويق بكل أنواعه لمساعدة الشباب على إيجاد وظيفة بديلة كما تتحول كاميرا برنامج بيوتنا داخل معرض الأهرام العقاري وترصد أهم الأحداث والمفاجآت التي حدثت داخل المعرض.

يذكر أن الإعلامية سماح السعيد حريصة على تخصيص جزء من مقدمة كل حلقة لبث الطاقة الإيجابية لدى الجمهور وخاصة الشباب لمساعدتهم على تخطي أي عقبات تواجههم في حياتهم واستكمال طريقهم بنجاح وبداية مرحلة جديدة من حياتهم.

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سماح سعيد برنامج بيوتنا الفجر

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