مركز إنسان يصدر كتاب ملائكة وشياطين دونالد ترامب لحنان أبو الضياء

صدر مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع الكتاب الجديد “ملائكة وشياطين دونالد ترامب” للكاتبة والصحفية المميزة حنان أبو الضياء.





والكتاب يغوص في عالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث توضح في كتابها الجديد أن هناك “ملائكته المُحيطون به، وهم ملائكةٌ من نوعٍ ترامبيٍّ خاص، لا يُعطون بركتهم لسواه، أما شياطينه فهم كُثُر، مُعظمُهم صناعة يديه”.





وتقول حنان في كتابها “إنه كاسر الأعراف والتقاليد السياسية الأمريكية المُتأصِّلة منذُ ما يزيد على قرنين من الزمن، التوليفة الإنسانية العجيبة، القادرة على تحويل الأصدقاء إلى أعداء. إنَّه المعروف بميله إلى البذخ والسعي إلى الشُهرة، والمُقتَرِن بتكبُّره وبشخصيته المُتقَلِّبة. ولعلَّ أهم ما يميزه عن الآخرين هو ميله إلى التعبير عما يجول في ذهنه بدون ترددٍ أو خوف، والذي تخلَّى عن رفضه مُصافحة أي أحد بسبب اعتباره أنَّ هذه المُمارسة بربرية تساعد على نقل الجراثيم”





وتضيف حنان “والسؤال الآن: هل ترامب 2020 هو ترامب 2016؟ هل سينجح في جعل نفسه “المُبَشِّرَ بإنجيلِ أمريكا للنجاح” الذي يحصل على نتائج فورية؟





هل يستطيع دونالد ترامب تخطي كل العقبات الموضوعة أمامه، والتي حوَّلَها مُعظمُ من عَمِلَ معه سابقًا إلى كُتُبٍ حَقَّقَت لهم الملايين ودَقَّت مِسمارًا في نعش خروجه من البيت الأبيض، والتغلُّب على ذلك بخِبرَتِه السابقة في عِلمِ التنمية البشرية؟”





حنان أبو الضياء كاتبة صحفية وناقدة سينمائية، لها العديد من الكتب المثيرة للتفكير وقد صدر لها عدد من الإصدارات منها؛ كتاب “المسكوت عنه في سينما الأنبياء” والذي يُلقي الضوء علي موضوع شائك ومثير للجدل. حيث تتناول “حنان ” تجسيد الأنبياء في السينما على المستويين العربي والأجنبي ويصدر الكتاب مع مركز إنسان، وكتاب دماغ بيل جيتس.. كُتب أثرت في ملياردير العالم، والذي صدر عام 2015 ويتناول 9 كتب أثرت في شخصية بيل جيتس وجعلت منه ما هو عليه الآن.





كذلك قدمت “حنان” كتاب جواسيس الجيل الرابع من الحروب، والذي توضح به مفهوم حروب الجيل الرابع، وكتاب أخطبوط اسمه الموساد.





وقد اهتمت حنان أبو الضياء بمجال السينما والفن سواء في مجال الصحافة أو الكتابة؛ خاصة مع تواجدها كعضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة السينمائي وحضورها الكبير عبر آرائها ومقالتها في عالم الفن كما هو في عالم السياسة والتنمية البشرية.





وسوف يعلن مركز إنسان في القريب خلال أيام عن أسماء المكتبات التي يتوفر بها الكتاب.