حبس متهم لإتجاره في المواد المخدر والسلاح الناري بحلوان

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قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس مسجل خطر لحيازته علي مخدر الترامادول وسلاح ناري، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.



كما وجهت له النيابة تهمة الاتجار قي المواد المخدر وتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص.





تمكنت وحدة مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على مسجل شقي خطر وبحوزته ترامادول وسلاح نارى وذخيره، بمنطقة كفر العلو دائرة القسم.

البداية كانت أثناء خروج النقيب أحمد بكر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بحمله ليلية تنفيذًا لتعليمات العميد محمود حجازي، مفتش المباحث بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الاحكام الجنائية، وأثناء السير بمنطقة كفر العلو اشتبه في المدعو أحمد ع.ج، ٤٤ سنه، مسجل شقي خطر ومقيم بذات المنطقه.





وبتفتيشه عثر على كمية كبيره من عقار الترامادول المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار ١٢ ملم، وعدد ٥ طلقات من ذات العيار، فتم التحفظ عليه واصطحابه إلى ديوان القسم.



وبسؤاله اقر بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.