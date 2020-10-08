مستشار الصحة للتحول الرقمي: تجربة مصر في التعليم عن بعد فاقت التوقعات (فيديو)

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قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن العالم أجمع بدأ في البحث عن وسائل وحلول بديلة للتعلم المباشر عقب انتشار جائحة كورونا.



وأضافت "مني قدري"، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن التعليم عن بعد هي تجربة حديثة على المجتمع المصري، لكنها موجودة على مستوى العالم أجمع في العديد من الدول، وكانت تطبق في مصر على مستوى التدريب ولكنها لم تكن تطبق على مستوى المدارس والجامعات.



وتابعت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، أن التعليم عن بعد كان تحدي كبير للدولة المصرية، وتقييم تجربة مصر في التعامل مع التعليم عن بعد فاقت التوقعات، معقبة: "أنا منبهرة بالتجربة المصرية".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

