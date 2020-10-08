إصابة مجند سقط من قطار الصعيد في المنيا

أصيب مجند سقط من قطار الصعيد بمحطة سكك حديد ملوي بالمنيا.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من ناظر محطة سكك حديد ملوي، بإصابة منتصر أحمد محمد، 21 سنة، مجند حربية، مقيم بمحافظة قنا، نتيجة سقوطه، من قطار الصعيد.





وتم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.





وعلى جانب آخر عثر أهالي مركز مطاي، شمال المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مطاي على طفل حديث الولادة بكامل ملابسه بالطريق العام.



