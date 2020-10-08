إصابة مجند سقط من قطار الصعيد في المنيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
Advertisements
أصيب مجند سقط من قطار الصعيد بمحطة سكك حديد ملوي بالمنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من ناظر محطة سكك حديد ملوي، بإصابة منتصر أحمد محمد، 21 سنة، مجند حربية، مقيم بمحافظة قنا، نتيجة سقوطه، من قطار الصعيد.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب آخر عثر أهالي مركز مطاي، شمال المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مطاي على طفل حديث الولادة بكامل ملابسه بالطريق العام. 

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز مطاي والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة لفحص البلاغ حيث تبين أن مجهولين وضعوا المولود بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، فتم إيداع المولود بمستشفى مطاي العام، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان العثور على المولود، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر اصابة مجند

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعة

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

المتحف الكبير يوضح حقيقة سقوط مسلة الملك رمسيس الثاني

منذ ساعة و 10 دقيقة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 11 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ 38 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»