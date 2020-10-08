إصابة مجند سقط من قطار الصعيد في المنيا
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:19 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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أصيب مجند سقط من قطار الصعيد بمحطة سكك حديد ملوي بالمنيا.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من ناظر محطة سكك حديد ملوي، بإصابة منتصر أحمد محمد، 21 سنة، مجند حربية، مقيم بمحافظة قنا، نتيجة سقوطه، من قطار الصعيد.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
وعلى جانب آخر عثر أهالي مركز مطاي، شمال المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مطاي على طفل حديث الولادة بكامل ملابسه بالطريق العام.
وعلى الفور، انتقل ضباط مركز مطاي والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة لفحص البلاغ حيث تبين أن مجهولين وضعوا المولود بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، فتم إيداع المولود بمستشفى مطاي العام، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان العثور على المولود، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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