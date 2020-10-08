بدء فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" تزامنا مع الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر 

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، وفي إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى ال47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



هنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، معربًا عن سعادته بمشاركته فعاليات إحتفال اليوم.

ووجه الشكر والتحية إلي شباب الإسكندرية وجميع الرياضيين. مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها.



وعقب بدء فعاليات المسيرة البحرية من الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فرع الاسكندرية، أطلق المحافظ إشارة البدء للمهرجان السباحة بالزعانف والشراع واليخوت والموتوسيكلات البحرية من داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية.



شارك في الفعاليات؛ الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الكابتن سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأستاذ محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.