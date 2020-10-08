الجمارك السعودية: مهلة 10أيام للمواطنين السعوديين لإخراج مركباتهم الأجنبية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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منحت الجمارك السعودية، مهلة (10) أيام، للمواطنين السعوديين ممن لديهم مركبات أجنبية بدءًا من تاريخ فتح الحدود البرية، ليتمكنوا من إخراجها خلال هذه الفترة.

ووفقًا لصحيفة "سبق"، أوضحت "الجمارك"، أنه يمنح المواطن السعودي مهلة حتى (10) أيام بعد فتح المنافذ "بشكل رسمي".

ويسمح بمغادرة المركبة حسب الآلية الواردة بالإعلان من ناحية الاعفاء أو ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط لتحويلها إلى سيارة سعودية.

وأضافت أنه "في حال رغبة الشخص إخراج المركبة خلال هذه الفترة يمكنه ذلك عبر أقسام الشحن في المنافذ البرية، حيث إنها مفتوحة ويسمح للمركبات المشحونة بالمغادرة من خلال الخدمات المقدمة من شركات شحن ونقل المركبات".

يذكر أن الجمارك السعودية، أعلنت الأسبوع الفائت عن إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة، بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.

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