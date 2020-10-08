دفن جثة سيدة لقت مصرعها في حادث بالتجمع

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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صرحت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الخميس، دفن جثة سيدة لقت مصرعها في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا بمنطقة التجمع وتسليم الجثة لذويها، كما أمرت بسرعة اجراء تحريات المباحث.

كان قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى تريلا مما أسفر عن وفاة قاءدة السيارة الملاكى وان نقل الجثة للمستشفى وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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