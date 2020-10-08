كيف فشل الإخوان بالمتاجرة بملف مخالفات البناء واستغلال ورقة الفقراء؟

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تستغل جماعة الإخوان الإرهابية، الأحداث لإثارة الفتن والشائعات في الشأن المصري، ولكن دون جدوى، حيث فشلت جميع تحركاتها الخبيثة، للمتاجرة في ملف مخالفات البناء واستغلال ورقة الفقراء.



للمتاجرة بمخالفات البناء

تعتمد جماعة الإخوان الإرهابية، استغلال الأحداث، للمتاجرة بها، من أجل إشعال الفتنة من خلال الأخبار والمكذوبة والشائعات، حيث تاجرت بملف مخالفات البناء وحاولت إحداث بلبلة بين المصريين ولكنها فشلت.



وسابقًا، زعمت القنوات الإخوانية وعلى رأسها مكملين، إقحام أمر المساجد ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، استمرارًا لسلسلة الافتراءات والأكاذيب التي تنتهجها.



ولدحض جميع الأكاذيب والافتراءات، بادر رجال الأعمال بإعلان انضمامهم إلى مبادرة مساعدة المتعثرين في سداد مخالفات البناء ، حيث أن التكافل المجتمعى يمنع الجماعة الإرهابية من المتاجرة بأزمات المصريين.



وسعت الدولة المصرية، لتقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين، للتصالح في مخالفات البناء، لعل أهمها؛ توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء في جميع المدن الريفية، لتكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، إضافةً إلى إطلاق مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري.



وضمن التسهيلات، أصدرت 23 محافظة قرارات تخفيض أسعار التصالح في مخالفات المباني من 20 % وحتى 70 % للقيمة وهي "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".



وقررت الحكومة، تخفيفًا على المواطنين، الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح دون اشتراطات معينة.



وتسهيلًا على المواطنين، تم مد فترة التصالح على العقارات المخالفة لمدة شهرين، لاستكمال واستيفاء المستندات.



كما أجرت الحكومة العديد من الاتفاقات البنكية من أجل توفير التمويل لسداد قيمة التصالح في المخالفات من أجل من لا يملكون المبالغ.



ويمكن للمتصالح، تحديد الطريقة المناسبة في السداد كاش أو على أقساط سنوية بدون فوائد.



وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.



يحصل طالب الصلح، على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.