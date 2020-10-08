فكري يشيد بكلمات الرئيس السيسي المعبرة ويهنئ الرئيس بالذكري ال 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

أشاد مصطفى فكري عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتية والمتحدث الاعلامي السابق بكلمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المعبرة والمؤثرة التي وحده قلوب الجميع علي ذكري عظيمة شامخة في السماء حيث الكلمات ذات الأثر والمغزي الكبير والتي تنم عن قوة وكياسة ووعي القيادة السياسية المصرية الحكيمة الرشيدة بما يحاك ويدور وسيدور ببلادنا الغالية الحبيبة وحول مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من قوي الشر المحلية والدولية وان الحق المستند الي القوة ينتصر دائما وذلك في الذكري ال 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال فكري أن ابرز كلمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاخ السيسي المعبرة التي اخترقت قلوب وعقول المصرين في كل مكان بل غزت واثرت في قلب كل من سمعها او شاهدها في كافة بقاع المعمورة هي كالتالي : الشعب المصري يحمي الحقوق ولا يفرط في الأرض.

ونصر أكتوبر شاهد على صلابة الشعب وقدرة قواتة المسلحة علي صنع الملاحم.

واقسمنا علي صون الوطن مهما تكن التضحيات وان مستقبل الأوطان لاتصنعة الشعارات وان مقدرات الشعوب لاتترك للأوهام.

وأن الأطماع في بلادنا لم تنته والتهديدات لاتتراجع في منطقة صعبة وعالم مضطرب وان الحق المستند الي القوة ينتصر.

وبين الرئيس السيسي أن امتنا تستطيع فرض احترامها علي الآخرين وان نجدد العهد علي مواصلة التعمير والتنمية والسلام.

واوضح السيد الرئيس في كلمتة: أن ما حققناة من أمن واستقرار إنجاز يشهد بة العالم.

وأن فخامة السيد الرئيس السيسي قال في كلمتة أحيي جيل أكتوبر العظيم رافع راية الوطن علي ترابة المقدس.

كما أكد فخامة السيد الرئيس السيسي خلال كلمتة علي توجيه تحية لأرواح شهدائنا الأبرار والرئيس السادات وكل أم مصرية ربطت علي قلبها صبرا وإيمانا.

وتوجة مصطفى فكري عضو مجلس النقابه العامه للمهن الرياضيه السابق بخالص التهاني مقرونة بأطيب الأماني لشخص فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبه احتفالات جمهوريه مصر العربيه بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيده والذى قدم فيه رجال قواتنا المسلحة المصرية ابناء الوطن الاوفياء الابرار أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن الغالي مصر.

وكانت حرب أكتوبر المجيده قد سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم الوطني عبر التاريخ بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة القويه الأبيَّة حتى تحقق الانتصار العظيم الذي غير مجري التاريخ العسكري القاري والدولي وسيبقى نصر حرب أكتوبر المجيدة 1973 عالق في أذهان المصريين والعالم اجمع.

واكد فكري ان التدابير والإجراءات التي اتخذها دوما رجال قواتنا المسلحة المصريه هي الفيصل في انتصارات حرب اكتوبر المجيده وحماية الوطن والحدود المصرية من الاعداء وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.

وقال مصطفي فكري ان القدرات الفائقة للجيش المصري الآن وتفوقها علي العديد من جيوش العالم في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيس في التأمين اللازم لمصرنا الغالية في الداخل والخارج هي الملاز الامن بعد رعاية الله وحفظه لمصرنا الغاليه في الحرب والسلم علي امتداد الحدود البرية والبحريه والجويه وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية في كافه الاوقات.

والدور البارز للقوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حرباً وسلماً.

كما توجه مصطفى فكري بتحيه اعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة والضباط والصف والجنود وشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر والمصريين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن وانتقال مصر الي التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في الفتره الحاليه بسواعد رجال القوات المسلحة المصريه الأوفياء.

كما تقدم مصطفي فكري بخالص التهاني مقرونة باطيب الاماني لسعادة السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصريه وزير الدفاع والإنتاج الحربى والساده رؤساء الافرع وقادة الجيوش بالقوات المسلحة المصريه وجميع الساده الضباط والصف والجنود والشعب المصري الكريم وقادة وشعوب الدول العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لحرب أكتوبر المجيدة.