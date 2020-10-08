مركز مطاي في المنيا يواصل أعمال تطوير المدينة والقرى

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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استكملت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال تطوير وتجميل وتشجير ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بالمدينة والقرى بناء على تعليمات السيد اللواء الوزير اسامه القاضى محافظ المنيا.

وشملت أعمال النظافة منطقة حي شرق وحى شمال بجوار مجلس مدينة مطاي وشارع مدرسة التجارة وشارع المدارس، وتشجير المدخل الجنوبي للمركز وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي، وصيانة كشافات أعمدة الإنارة بمدخل مطاي الشمالي أمام قرية بديني وحى شرق امام محطة السكة الحديد بالإضافة إلى الأعمال اليومية للنظافة بالأحياء وتجميع القمامة من نقاط تجمعها.

وقال السيد خالد عبدالرؤوف، رئيس المركز، في تصريحات، إن أعمال تجميل الطريق تأتي ضمن خطة المحافظة، وبتوجيهات من المحافظ للاهتمام بتجميل وتطوير ميادين ومداخل القرى،

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