انتشل جثتى طفلين غرقا بترعة الإبراهيمية بالمنيا

Advertisements

انتشل فريق الإنقاذ النهري في المنيا، جثتين لطفلين غرقا في مجرى ترعة الإبراهيمية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بانتشال جثتين لطفلين اثنين من مجرى ترعة الإبراهيمية، أمام محكمة بني مزار.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحوادث سير بالمنيا، تم تحرير المحاضر اللازمة وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع 3 حوادث سير في نطاق المحافظة أسفرت تلك الحوادث عن وقوع مصابين.



وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغات تبين إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي، وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وإصابة شخص، في انقلاب سيارة، بالطريق الزراعي، أمام قرية المحرص بملوي.



تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

