بالصور: جومانا مراد فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام





وقدمت جومانا مراد، الدعم لـمريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى ، واشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى.





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة جومانا مراد، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

قامت الفنانة جومانا مراد، بزيارة مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ في شهر التوعية وذلك في إطار الاحتفال بشهر اكتوبر للتوعية.