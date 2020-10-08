تطهير بيارات الصرف الصحي بكفر الشيخ استعداداً لفصل الشتاء (صور)

Advertisements



شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ،أعمال تطهير واصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مجالس المدن، والوحدات القروية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتفقد الحملات الميكانيكية للتأكد من جاهزية كل المعدات لمواجهة الشتاء.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جاري الاستعداد في كل مركز ومدينة بمحافظة كفر الشيخ، لمواجهة موسم الشتاء، من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي، فيتم تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي،في إطار توجهات الدولة استعدادا لموسم الشتاء.



وأضاف، أن كفر الشيخ ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، مما جعلها عرضة أجواء شتوية،ومناخ قاسي،لهطول الأمطار بغزارة ونستعد بتطهير المسارات وتطوير معدات خفض المنسوب، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه، ونتعاون مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الأمن من خلال الدفاع المدني.



وقد أشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق،على تسليك وتطهير خط خفض المنسوب بقرية محلة دياي استعدادا لفصل الشتاء،وتطهير شارع داير الناحيه بداية من أمام محطة رقم ٢ القديمة برجال شبكات الصرف الصحي بدسوق،واستكمال خطة تطهير خطوط الصرف الصحي بعدد من شوارع وأحياء مدينة دسوق "شارع محمد حسن،وباب الحريم،وشارع العيسوي،و عميره،ودحروج، وبدير الناحية وخلف عمر أفندي



كما أشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس،على أعمال الحفر وانسداد خط خفض المنسوب بشارع العصارة بعزبة عمرو التابعة لقرية منية المرشد، استجابة للأهالي، لشكواهم،لوجود غرفة محابس بمدخل الشارع مكشوفه، وتم غلقها، وتفقد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة الميكانيكية لقرية الحدادي، للتأكد من إصلاح جميع المعدات بالحملة بمشاركة المجتمع المدني قبل فصل الشتاء، وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين على تطهير بيارات الصرف الصحي بقلين،استعدادًا لفصل الشتاء.





وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض،والوحدات المحلية والقروية،لمواجهة الأمطار والسيول،تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور ورؤساء القرى مدير منطقة المياه،وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وشدد رئيس مركز ومدينة الرياض على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.