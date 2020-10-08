السيطرة على حريق بمخبز بمنطقة السوق العشوائي ببنها

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سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق شب في مخبز للخبز السياحي بمنطقة السوق العشوائي بمنشية النور ببنها بمحافظة القليوبية، إثر تسرب الغاز من الأنابيب المستخدمة في تشغيل الفرن، وسماع صوت انفجار، مما أثار حالة من الفزع لدى المواطنين المتواجدين بالسوق، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للمكان، وجرى السيطرة على الموقف دون إصابات أو خسائر في الأرواح.



تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول بنها، بلاغا بنشوب حريق، وسماع صوت انفجار صادر من أحد المخابز بمنشية النور ببنها.



أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم أول بنها، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق، حيث امتدت أدخنة الحريق للشقة التي تعلو المخبز، وأكد صاحبها عدم وجود خسائر أو تلفيات، وجرى السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.



فيما انتقل لمكان الحادث علي إمام نائب رئيس مدينة بنها، وجرى تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المكان وإجراءات الأمن والسلامة المهنية.



وأشار نائب رئيس المدينة، أن الحريق جرى السيطرة عليه تماما وجاري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص المكان، حيث تبين أن المخبز يستخدم في عمله اسطوانات بوتاجاز، وأن تسرب غاز من أحدها هو سبب نشوب الحريق، مؤكدًا أن الخسائر المادية طفيفة.