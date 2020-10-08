السيطرة على حريق بمخبز بمنطقة السوق العشوائي ببنها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق شب في مخبز للخبز السياحي بمنطقة السوق العشوائي بمنشية النور ببنها بمحافظة القليوبية، إثر تسرب الغاز من الأنابيب المستخدمة في تشغيل الفرن، وسماع صوت انفجار، مما أثار حالة من الفزع لدى المواطنين المتواجدين بالسوق، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للمكان، وجرى السيطرة على الموقف دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول بنها، بلاغا بنشوب حريق، وسماع صوت انفجار صادر من أحد المخابز بمنشية النور ببنها.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم أول بنها، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق، حيث امتدت أدخنة الحريق للشقة التي تعلو المخبز، وأكد صاحبها عدم وجود خسائر أو تلفيات، وجرى السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

فيما انتقل لمكان الحادث علي إمام نائب رئيس مدينة بنها، وجرى تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المكان وإجراءات الأمن والسلامة المهنية.

وأشار نائب رئيس المدينة، أن الحريق جرى السيطرة عليه تماما وجاري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص المكان، حيث تبين أن المخبز يستخدم في عمله اسطوانات بوتاجاز، وأن تسرب غاز من أحدها هو سبب نشوب الحريق، مؤكدًا أن الخسائر المادية طفيفة.

أخبار تهمك

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 3 ساعات

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

المتحف الكبير يوضح حقيقة سقوط مسلة الملك رمسيس الثاني

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 16 ساعة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»