قومى المراة بالمنيا: استخرجنا 13 الف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قالت الدكتورة منال ابو سمرة مقرر فرع المجلس القومى للمراة فى محافظة المنيا ان المجلس نجح فى استخراج 13 الف ببطاقة الرقم قومى للسيدات المعيلات على مستوى مراكز وقرى المحافظة خلال 3 اشهر منذ يوليو الماضى وحتى نهاية سبتمبر المنصرف.

واشارت ابو سمرة فى بيان اصدره المجلس اليوم ان المجلس مستمر فى تنفيذ برنامج المواطنة وقبول الاخر والتعايش السلمى بالتعاون مع كافة الجهات المنفذة من التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والثقافة والوحدات المحلية والشباب والرياضة والصحة والتموين.

ولمحت ابو سمرة ان المجلس اقام امس ولمدة يومين لقاءات بقرى صندفا وشيم البحرية واشروبة بمركز مغاغة شمال المحافظة تناولت التعريف بالمواطنة وقبول الاخر والتعايش والسلمى ودورالمجلس القومى للمراة فى تقديم الخدمات الاجتماعية للمراة المعيلة والاسر الفقيرة.
حضرها اللقاء عدد كبير من ابناء تلك القرى والتى تعد من القرى الاكثر احتياجا والقرى الفقيرة ضمن 88 قرية على مستوى المحافظة.

وفى ذات السياق، تم تصوير 200 سيدة وفتاة بقرية عزبة أيوب، و200 بقرية أولاد مرجان، و200 بقرية الحاج قنديل، و150 بقرية العمارية الشرقية بمركز ديرمواس تحت إشراف جيهان جميل عضوة المجلس والمقرر المناوب.

يأتى ذلك فى إطار تمكين السيدات من ممارسة حقوقهن فى شتي المجالات، بالتعاون مع رؤساء القرى والسجل المدنى لتيسير إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي بداية من جمع الأوراق الثبوتية ومرورا بانتقال عربة التصوير إلى القرية حتى تسليمهن البطاقات دونما معاناة أو مشقة.

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