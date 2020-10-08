صورة تفضح مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:53 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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نشر الصحفي كريستيان تريبرت، الذي يعمل مع صحيفة "نيويورك تايمز"، صورة عبر حسابه على موقع تويتر، كشفت وجود مقاتلات تركية في أذربيجان.

 

وأثار الصورة الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في ناغورني كاراباخ.

 

وأظهرت الصورة،  طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع "إف- 16"، والثانية ناقلة من نوع "سي إن – 235".

 

ولفت الصحفي تريبرت، إلى أن الطائرتين تابعتين للقوات التركية، وذلك بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصها، التي تميزها عن طائرات القوات الأذربيجانية.

 

اتهم الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، تركيا بمحاولة تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ.

 

وقال الرئيس الأرميني، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين: "أستبعد سحب تركيا للمرتزقة بعد انتهاء المعارك".

 

وأضاف الرئيس الأرميني: "هناك إمكانية للوصول لحل سلمي في كاراباخ".

 

وفي وقت سابق، أدان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، سياسة أردوغان بالمنطقة، ويتعهد بمنع تركيا من مواصلة "التعدي" على بلاده، مؤكدًا على أنها تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات إف 16.

 

قال الرئيس الأرميني، إن أذربيجان هي من بدأت بالعدوا، بتحريض ودوافع تركية لزعزعة استقرار المنطقة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأضاف الرئيس الأرميني أنه كان الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري الغاشم لأذربيجان.

 

وأعلنت أرمينيا أعلنت أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية لتتورط في الحرب على الشعب الأرميني.

 

 

صورة تفضح مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن
صورة تفضح مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن

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