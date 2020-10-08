محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، صورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء مشاركة محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقالت وزارة الصحة ان العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة آيفون
https:apple.co3gURgYJ



وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور
محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور

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