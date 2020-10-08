منة فضالي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، اعتمدت فيها على قميص أبيض وتوب أحمر وبنطلون جينز، وحازت صورتها على إعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.


يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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