أشرف زكي يقدم المباركة لكل فريق عمل"قوت القلوب"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أشرف زكي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "قوت القلوب"، وقدم المباركة لكل من الفنانة ماجدة زكى، والمخرج مجدي أبو عميرة والمؤلف محمد الحناوي، وكل فريق العمل وشركة سنرجي.

مسلسل "قوت القلوب":

بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور وإسلام جمال وعمرو صحصاح ونورهان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.


تدور أحداث المسلسل حول قوت التي تقوم بدورها الفنانة ماجدة زكي وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في اطار اجتماعي عائلي.

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