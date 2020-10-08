بعد اقترابه من الإتفاق السعودي.. أرقام من مشوار المغربي وليد أزارو مع الأهلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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بات المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء والانتقال لنادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأتم نادي الاتفاق اتفاقه مع النادي الأهلي بشأن التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم المغربي وليد أزارو بداية من الموسم القادم مقابل 700 ألف دولار، بالإضافة لـ100 دولار باق مستحقات إعارة اللاعب للنادي السعودي بالموسم الماضي، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة مليون و200 ألف دولار.

ماذا قدم المغربي وليد أزارو مع الأهلي؟

انضم وليد أزارو للنادي الأهلي عام 2017 قادما من نادي الدفاع الجديدي المغربي، وخاض مع الفريق 96 مباراة في مختلف البطولات (60 بالدوري الممتاز – 26 بالبطولات الإفريقية – 6 بالبطولة العربية– 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري).

سجل وليد أزارو خلال مشواره مع الأهلي 44 هدفًا، بواقع 26 هدفًا بالدوري الممتاز، و3 أهداف بكأس مصر، وهدف بكأس السوبر، و13 هدفًا بالبطولة الإفريقية، وهدف بالبطولة العربية، كما صنع لزملائه أكثر من 16 هدفًا.

توج المهاجم المغربي بلقب بطولة الدوري الممتاز "مرتين" مع النادي الأهلي، كما حصل مع الفريق على كأس السوبر المصري، وفاز بجائزة هداف الدوري موسم 2017 – 2018 بعدما سجل 18 هدفًا رفقة الفريق الأهلاوي.

لعب وليد أزارو معارًا للاتفاق السعودي الموسم الماضي، وشارك في 7 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، ولم يكمل فترة اعارته مع الفريق حيث رحل بسبب خلافات على الرواتب، وصدر قرار بمنعه من اللعب بالدوري السعودي مجددا.

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