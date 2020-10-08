فيديو.. أهالى كفر طهرمس يناشدون مجلس الوزراء بحل مشكلة القمامة بنفق دائري المساكن

اشتكى عدد من أهالى منطقة كفر طهرمس بفيصل من انتشار القمامة أسفل نفق دائري المساكن مما يعوق حركة السير داخل النفق ويؤدى إلى ظهور الحشرات والروائح الكريهة، خصوصا وأن النفق هو المخرج الوحيد فى المنطقة والذى يربط بين كفر طهرمس ومنطقة المنشية.





وناشد المواطنون منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والأحياء المختصة، باتخاذ اللازم والتوجيه بوضع صناديق قمامة فى مكان مخصص لذلك بعيد عن النفق نظرا لعدم وجود صندوق واحد فى تلك المنطقة مما يدفع البعض لإلقاء القمامة أسفل النفق، مع تطبيق القانون على من يلقى القمامة.





كما طالب المواطنون الجهات المختصة بإنارة النفق والذى لا يوجد فيه سوى كشاف إضاءة واحد فقط، ويجعله مصدر قلق لسكان المنطقة، وخوفا من تعرض أطفالهم للسرقة أو الخطف.



