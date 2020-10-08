فيديو.. أهالى كفر طهرمس يناشدون مجلس الوزراء بحل مشكلة القمامة بنفق دائري المساكن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:33 م
القمامة
القمامة
Advertisements
اشتكى عدد من أهالى منطقة كفر طهرمس بفيصل من انتشار القمامة أسفل نفق دائري المساكن مما يعوق حركة السير داخل النفق ويؤدى إلى ظهور الحشرات والروائح الكريهة، خصوصا وأن النفق هو المخرج الوحيد فى المنطقة والذى يربط بين كفر طهرمس ومنطقة المنشية.

وناشد المواطنون منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والأحياء المختصة، باتخاذ اللازم والتوجيه بوضع صناديق قمامة فى مكان مخصص لذلك بعيد عن النفق نظرا لعدم وجود صندوق واحد فى تلك المنطقة مما يدفع البعض لإلقاء القمامة أسفل النفق، مع تطبيق القانون على من يلقى القمامة.

كما طالب المواطنون الجهات المختصة بإنارة النفق والذى لا يوجد فيه سوى كشاف إضاءة واحد فقط، ويجعله مصدر قلق لسكان المنطقة، وخوفا من تعرض أطفالهم للسرقة أو الخطف. 

أخبار تهمك

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ 36 دقيقة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 11 ساعة

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

المتحف الكبير يوضح حقيقة سقوط مسلة الملك رمسيس الثاني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»