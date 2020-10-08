ديباي : سأنتقل لبرشلونة في يناير

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد الهولندي ممفيس ديباي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي أنه كان قريب للغاية من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري لولا بعض الاسباب التي عطلت إتمام الصفقة.


وقال ديباي في تصريحات صحفية لماركا الإسبانية أن الإتفاق كان قريب للغاية ولا يجب علينا ألا نخوض في كافة التفاصيل لكن جميع البنود تم الإتفاق عليها وأوقفت الصفقة بعض الأسباب المعينة.


وأضاف " هذا كل ما حدث ويجب أن أركز خلال الفترة الحالية على التواجد في ليون وأن أكون لاعب مهم بالنسبة للفريق وأساعدهم على تحقيق النتائج الإيجابية وسنرى ما سيحدث في المستقبل".


وأنهى " قدمت كل ما لدي من أجل الإنضمام لبرشلونة خلال الانتقالات الصيفية الماضية ومن الممكن أن أرحل للفريق في شهر يناير القادم".

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