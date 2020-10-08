ارتفاع الصادرات الألمانية للشهر الرابع على التوالي

زادت الصادرات الألمانية للشهر الرابع على التوالي وبأكثر من المتوقع في أغسطس مما عزز آمال بشأن انتعاش قوي لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث بعد صدمة جائحة كورونا في وقت سابق من العام.





وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 2.4 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة 4.7 بالمئة في يوليو. وارتفعت الواردات 5.8 بالمئة بعد زيادتها 1.1 بالمئة في الشهر السابق. وأضاف أن الفائض التجاري تقلص إلى 15.7 مليار يورو (18.5 مليار دولار).





وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الصادرات والواردات 1.4 بالمئة لكل منهما فيما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 18.2 مليار يورو.





وعلى أساس سنوي، قال مكتب الإحصاءات إن الصادرات إلى الصين انخفضت 1.1 بالمئة فحسب في أغسطس في حين تأثرت الصادرات إلى الولايات المتحدة على نحو خاص بفعل جائحة كورونا لتنخفض 21.1 بالمئة وتراجعت الصادرات إلى بريطانيا 7.3 بالمئة.





وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7 بالمئة في الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.





وكشفت البيانات الرسمية المعلنة يوم الثلاثاء أن الطلبيات على السلع المصنوعة في ألمانية زادت 4.5 بالمئة في أغسطس وهو ما يفوق المتوقع.



