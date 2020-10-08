"المركزي الفرنسي": نمو اقتصاد البلاد بنسبة 16 % في الربع الثالث

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
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أفادت تقديرات البنك المركزي الفرنسي اليوم الخميس أن اقتصاد البلاد نما 16 بالمئة في الربع الثالث من العام بعد تراجع غير مسبوق بلغ 13.8 بالمئة في الشهور الثلاثة السابقة، في تأكيد على توقعات سابقة.

وتراجع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشدة نحو الركود في الربع الثاني من العام بعد فرض مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوروبا للحد من تفشي فيروس كورونا على مدى شهرين.

وقال البنك المركزي إنه منذ رفع هذه الإجراءات في 11 مايو انتعش نشاط الشركات وسجل الاقتصاد معدلات تشغيل أقل بخمسة بالمئة عن معدلات ما قبل الأزمة في سبتمبر وذلك استنادا لنتائج مسح شهري شمل 8500 شركة.

كما توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية هذا الأسبوع نمو الاقتصاد 16 بالمئة لكنه حذر من أنه من المرجح أن يشهد فتورا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام في ظل زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مجددا.

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