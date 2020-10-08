القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والسفير في ضيافة الهيئة الإنجيلية بالمنيا

استقبلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بأحد مقراتها بمحافظة المنيا "مركب الذهبية"، وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم السيد جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحده الأمريكية بمصر، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك للمشاركة في فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا.



