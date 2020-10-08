القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والسفير في ضيافة الهيئة الإنجيلية بالمنيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بأحد مقراتها بمحافظة المنيا "مركب الذهبية"، وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم السيد جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحده الأمريكية بمصر، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك للمشاركة في فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا. 

كان في استقبال الوفد الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. كما شارك من الوفد الأمريكي السيدة سارة ماكين، كبير مديري مجلس الأمن القومي، والسيده ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والسيد جراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، السيدة بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة بيثاني كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من الوفد الأمريكي، ومن قيادات الهيئة الإنجيلية الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والأستاذة هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات.
القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والسفير في ضيافة الهيئة الإنجيلية بالمنيا
القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والسفير في ضيافة الهيئة الإنجيلية بالمنيا

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