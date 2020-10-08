سائق يقتل صديقه لسرقة 25 ألف جنيه في قليوب

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة، حيث طعن سائق، زميله حتى الموت، وألقى بجثته على الطريق بدائرة مركز قليوب، واستولى منه على مبلغ 25 ألف جنيه، وجرى نقل الجثة الى مستشفى قليوب العام وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مأمور مركز قليوب بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة "سائق" على جانب الطريق بدائرة المركز، وبها جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، ورخصة قيادة خاصة، ومبلغ مالي، وجرى العثور على سيارة ربع نقل بأول الطريق الدائري من الطريق الحر، اتجاه الجيزة، وتبين أنها خاصة "مالك شركة للأقمشة" يعمل عليها المجني عليه كسائق، ويوزع منتجات الشركة على العملاء، وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية، وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات توزيع تلك المنتجات.





جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل " من محل إقامة المجني عليه.





عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجني عليه، لسابقة عمله كسائق بذات الشركة، وتركه العمل بها منذ حوالي 6 أشهر، وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية، لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة، فطلب منه مرافقته وبالطريق التمس منه إعطائه جزء من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة، فرفض، وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" التقطه من السيارة مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي المُحصل، ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور، وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجني عليه بإلقائهما بالزراعات، وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ.



