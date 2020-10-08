سائق يقتل صديقه لسرقة 25 ألف جنيه في قليوب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة، حيث طعن سائق، زميله حتى الموت، وألقى بجثته على الطريق بدائرة مركز قليوب، واستولى منه على مبلغ 25 ألف جنيه، وجرى نقل الجثة الى مستشفى قليوب العام وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز قليوب بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة "سائق" على جانب الطريق بدائرة المركز، وبها جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، ورخصة قيادة خاصة، ومبلغ مالي، وجرى العثور على سيارة ربع نقل بأول الطريق الدائري من الطريق الحر، اتجاه الجيزة، وتبين أنها خاصة "مالك شركة للأقمشة" يعمل عليها المجني عليه كسائق، ويوزع منتجات الشركة على العملاء، وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية، وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل " من محل إقامة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجني عليه، لسابقة عمله كسائق بذات الشركة، وتركه العمل بها منذ حوالي 6 أشهر، وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية، لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة، فطلب منه مرافقته وبالطريق التمس منه إعطائه جزء من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة، فرفض، وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" التقطه من السيارة مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي المُحصل، ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور، وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجني عليه بإلقائهما بالزراعات، وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ.

أخبار تهمك

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 9 ساعات

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»