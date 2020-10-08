ضبط مطبعة بدون ترخيص في شبرا الخيمة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، مطبعة في شبرا الخيمة تطبع الكتب الخاصة بالمعاهد العليا والجامعات، بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المختصة، وجرى التحفظ على 9200 كتاب داخل المطبعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لضباط قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد وجود مطبعة بدائرة القسم تطبع كتب تعليمية خاصة بالمعاهد العليا والجامعات، بدون تفويض بالطباعة، أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، والإضرار بالمال العام.

وجرى إخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجرى مداهمة المطبعة، وضبط صاحبها وعُثر بداخلها على 9200 كتاب مختلف الأنواع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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