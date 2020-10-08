جيرو يدخل تاريخ فرنسا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح أوليفييه جيرو ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر تاريخه، بعدما سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 42 هدفاً، في فوز فرنسا بطلة العالم 7-1 على أوكرانيا ودياً.


وسجل جيرو الذي احتفل بخوض مباراته الدولية المئة، هدفين للديوك أمس، ليصبح على بعد تسعة أهداف من تييري هنري.


واجتاز مهاجم تشيلسي عدد أهداف أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني الذي أحرز 41 هدفاً من 72 مباراة، خلال الفترة 1976-1987.


وجاءت باقي أهداف فرنسا عن طريق إدوار كامافينجا البالغ عمره 17 عاماً، الذي أصبح أصغر لاعب منذ 1914 يسجل هدفاً مع المنتخب الوطني، وفيتالي ميكولينكو بطريق الخطأ في مرماه، وكورنتين توليسو، وكيليان مبابي، وأنطوان غريزمان.

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