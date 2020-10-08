محمد رمضان في أزمة بسبب ياسمين رئيس

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أعتذرت الفنانة ياسمين رئيس، عن المشاركة بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، المقرر أن يخوض به الماراثون الرمضاني القادم.







ولم تبد ياسمين رئيس، أسبابا لاعتذارها، لتضع أسرة المسلسل في أزمة، بسبب أن رمضان والجهة المنتجة كان على وشك بدء التصوير، ويعكف الآن محمد رمضان مع المخرج محمد سلامة لترشيح نجمة تقوم بالبطولة النسائية خلفا لياسمين رئيس، ووضع اللمسات الأخيرة ليكون العمل جاهزا للتصوير.





ومسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وباسم سمرة، وشيرين رضا