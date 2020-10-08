بقيمة 3 ملايين جنيه.. الأمن يضبط 15 ألف قرص تامول

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن "مطروح والجيزة" جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (15،000 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، بحيازة عاطليّن – مقيمين بمحافظة مطروح، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح.





وتم ضبط (800 جرام لمخدر الشابو - 6 أقراص مخدرة – 2 قطعة لمخدر الحشيش – طلقة 9 مم - 4 قطع زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة عاطليّن– لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة، حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3،200،000– ثلاثة ملايين ومائتان ألأف جنيه تقريبًا).





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.



