"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة، وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (59) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهمًا.


تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (8 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (8،760 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2،930 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4،740جرام)، (2400) قرص مخدر، (1993) قرص مؤثر.
تنفيذ (22) حكم قضائى متنوع.


كما تم ضبط (37،365 ألف جنيه - عدد 57 هاتف محمول – 6 سيارات – 6دراجات نارية –ميزان – 10قطع سلاح أبيض).


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

وقد لاقت الحملة إستحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لإستشعاره بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنيةلإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.


وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021

وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-

1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.

2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.

3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.

4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة
"كوكتيل مخدرات وسلاح".. الداخلية تضبط 59 قضية متنوعة

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