الاتحاد يستعيد خدمات أوكوي بعد غياب 7 اشهر

وصل الدولي الأوغندي إيمانويل أوكوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري إلى القاهرة قادماً من أوغندا وذلك بعد غياب لمدة سبعة أشهر جراء فيروس كورونا المستجد وسفر اللاعب لبلاده عقب توقف بطولة الدوري.









وظل أوكوي عالقاً في بلاده وفشل في العودة إلى القاهرة مجدداً بسبب ظروف الطيران قبل أن تتحسن الأوضاع وينجح في القدوم إلى مصر مرة أخرى.









وسيخضع اللاعب إلى مسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الإطمئنان على سلامته من فيروس كورونا قبل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.









وإستقبل اللاعب في مطار القاهرة اللواء عبدالجليل إمام مدير الكرة في الفريق السكندري والذي نجح في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باللاعب الأوغندي.



