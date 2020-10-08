برلماني عن شائعات شراء المقاعد بالقائمة الوطنية: خزعبلات سياسية

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قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمرشح ضمن القائمة الوطنية، في انتخابات البرلمان، أن الشائعات التي يرددها البعض حول شراء المقاعد بالقائمة الوطنية بعدة ملايين تعد "خزعبلات سياسية".



وأشار "أبو العلا" إلى أن التمويلات والصرف يتم تحت رقابة الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعا: "لا نخفي سرا أن العملية الانتخابية تحتاج لمصروفات، والتمويل يكون من خلال التبرعات الحزبية أو من الأفراد في القائمة".



وفي سياق أخر، دعا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في التجارب السريرية التي بدأتها مصر لإيجاد مصل مضاد لفيروس كورونا، موضحا أن التجارب في المرحلة الثالثة وهي مطمئنة للغاية.





وأكد أبو العلا، أن عوامل الأمان في التجارب السريرية التي تجريها مصر كبيرة للغاية، ولا داعي لأي قلق من المشاركة في هذه التجارب، لاسيما وأن المرحلة الثالثة نسبة الأمان فيها كبيرة.



وأشار أبو العلا، إلى أن الأوضاع في مصر بشأن الإصابات ما زالت مطمئنة، إلا أنه يجب علينا عدم الإهمال في الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن نسبة الاستشفاء من الفيروس كبيرة وتتجاوز الـ90% من الإصابات.



وحول الأمصال، أشار النائب إلى أن منظومة الصحة العالمية بدأت تتفائل وهناك تصريحات واضحة بأن هناك 9 أمصال أثبتت فاعليتها، مشيرا إلى أنه في مطلع 2021 سيتم ضخ 2 مليار مصل وتوزيعها بشكل عادل على كافة دول العالم.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى اليوم.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر بيان الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.