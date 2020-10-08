بقيمة 87 مليون جنيه.. المخدرات تضبط 18 شخصا من تجار الكيف

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
Advertisements
كثف قطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة جهوده فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شھر سبتمبر الماضى عن إتخاذ الإجراءات القانونیة حیال 18 عنصر إجرامى، لإرتكابھم 5 قضایا فى مجال غسل الأموال حصیلة الإتجار فى المواد المخدرة وترویجھا على عملائھم، وتربحھم وجمعھم لمبالغ مالیة كبیرة.

ومحاولتھم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتھم غیر المشروعة فى العدید من الأنشطة
المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغھا بالصبغة الشرعیة.

قدرت قیمة الممتلكات المتحصلة من الإتجار غیر المشروع بالمواد المخدرة فى تلك القضایا قرابة
(000،000،87 – سبعة وثمانون ملیون جنیھ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021

وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-

1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.

2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.

3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.

4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.

أخبار تهمك

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 13 ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ أقل من ساعتين

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»