روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية، لليوم الثالث على التوالي، أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 11493 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 11115 إصابة أمس الأربعاء و11615 إصابة الثلاثاء.

وفقًا للسطات الصحية الروسية، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل خلال اليوم الأخير 191 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، مقابل 202 وفاة أمس.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.9% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1260112 إصابة مؤكدة منها 22056 حالة وفاة و235727 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ4248 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 7054 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1002329 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 49.1 فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 439 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 246 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.