روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:33 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية الروسية، لليوم الثالث على التوالي، أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 11493 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 11115 إصابة أمس الأربعاء و11615 إصابة الثلاثاء.

 

وفقًا للسطات الصحية الروسية، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل خلال اليوم الأخير 191 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، مقابل 202 وفاة أمس.

 

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.9% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1260112 إصابة مؤكدة منها 22056 حالة وفاة و235727 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ4248 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 7054 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1002329 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 49.1 فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 439 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 246 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ أقل من ساعتين

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 17 ساعة

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 156 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 119 وفاة وأكثر من 5000 إصابة بكورونا بروسيا

روسيا تسجل قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكبر حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»