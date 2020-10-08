الأموال العامة تضبط مزارع ونجلة لإتجارهما في النقد الأجنبي

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تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال، من ضبط شخصين مقیمان بدائرة مركز شرطة

العامة بشمال الصعید مزارع ونجلھ "یعمل بالخارج" بسمالوط بمحافظة المنیا، لممارستهما نشاطًا إجرامیًا فى مجال تجمیع مدخرات المصریین العاملین بالخارج بالعملة الأجنبیة من خلال الثانى وإرسالھا للأول عن طریق السائقین العائدین للبلاد، حیث یقوم بإستلامھا

وإستبدالھا بما یعادلھا بالجنیة المصرى خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء.



وعقب ذلك یقوم بإرسالھا لذوى العاملین بالخارج من أبناء قریتھ والقرى المجاورة بموجب حوالات بریدیة أو بنكیة مقابل عمولة مالیة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما یُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط المتھم الأول، وبمواجھتھ أقر بنشاطھ الإجرامى على النحو المشار إلیھ

بالإشتراك مع نجله، وتبین أن حجم تعاملاتھما طبقًا للفحص المستندى بلغ (000،000،28 جنیھ مصرى).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.





وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021



وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.



تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.



وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-



1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.



2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.



3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.



4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.



جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.