نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:20 م
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نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الثالثة | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية
تصدرت نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الثالثة، محرك بحث جوجل وازدادت عمليات الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، من قبل طلاب الثانوية العامة وخاصة المراحل الثالثة، بسبب تقليل الاغتراب قبل انتهاء المدة المحددة.
رابطة الاستعلام عن تقليل الاغتراب
يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) ومعرفة نتيجة تقليل الاغتراب، وهناك قواعد هامة لابد من معرفتها حتى تتم عملية تقليل الاغتراب بنجاح:
– التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
– التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
– الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
– التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
– لا توجد تحويلات ورقية.
– التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
– استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة.
– المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.
نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الثالثة | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية