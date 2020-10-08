نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الثالثة | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية





تصدرت نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الثالثة ، محرك بحث جوجل وازدادت عمليات الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، من قبل طلاب الثانوية العامة وخاصة المراحل الثالثة ، بسبب تقليل الاغتراب قبل انتهاء المدة المحددة.





رابطة الاستعلام عن تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ( اضغط هنا ) ومعرفة نتيجة تقليل الاغتراب، وهناك قواعد هامة لابد من معرفتها حتى تتم عملية تقليل الاغتراب بنجاح:





– التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.





– التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.





– الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.





– التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.





– لا توجد تحويلات ورقية.





– التحويل يكون لمرة واحدة فقط.





– استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة .





– المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.





نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الثالثة | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية



