"انت اطرق بابي الحلقة 13".. أحداث الحلقة الثالثة عشر ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
"انت اطرق بابي الحلقة 13".. أحداث الحلقة الثالثة عشر 

ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 الثالثة عشر ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.

مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 والقنوات الناقلة

وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 13 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.

انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.

أحداث انت اطرق بابي الحلقة 13 

تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل انت اطرق بابي، سبظهور سيلين وهي تركض خلف فريد بعد تركه لها في حفل الزفاف، وذهب خلفها سركان ولكن حاولت ايدا إبعاده عن سيلين حتى لا يتدخل بيهما وبين سيلين.

قصة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 

وتدور قصة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 حول بنت مجتهدة تحلم للوصول إلى مرحلة تعليمية كبيرة من خلال منحة تساعده في إكمال حلمها في التعليم، ولكن سرعان ما تفاجأ برجل أعمال يعيقها في الوصول إلى  حلمها وتتظاهر بأنها مخطوبة له لمدة قصيرة، وتنتهي أحداث الحلقة الثانية، ليتشوق المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقات السابقة.

أخبار تهمك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

منذ ساعة و نصف

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 13 ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»