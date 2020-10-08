"انت اطرق بابي الحلقة 13".. أحداث الحلقة الثالثة عشر ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

"انت اطرق بابي الحلقة 13".. أحداث الحلقة الثالثة عشر





ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 الثالثة عشر ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.





مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 والقنوات الناقلة





وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 13 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.





انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.





أحداث انت اطرق بابي الحلقة 13





تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل انت اطرق بابي، سبظهور سيلين وهي تركض خلف فريد بعد تركه لها في حفل الزفاف، وذهب خلفها سركان ولكن حاولت ايدا إبعاده عن سيلين حتى لا يتدخل بيهما وبين سيلين.





قصة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13





وتدور قصة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 13 حول بنت مجتهدة تحلم للوصول إلى مرحلة تعليمية كبيرة من خلال منحة تساعده في إكمال حلمها في التعليم، ولكن سرعان ما تفاجأ برجل أعمال يعيقها في الوصول إلى حلمها وتتظاهر بأنها مخطوبة له لمدة قصيرة، وتنتهي أحداث الحلقة الثانية، ليتشوق المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقات السابقة.



