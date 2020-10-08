ليلى علوى توجه النصيحة لسيدات مصر من أجل الحفاظ على صحتهن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها وهى تقدم النصيحة لسيدات مصر من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.



https://www.instagram.com/p/CGFBHDNHICz/?igshid=lmp7nnmlazvu

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