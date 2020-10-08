قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت شركة مياه القاهرة، حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى بمحطة مياه مسطرد المغذى لرافع 5، مما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "الشيراتون – أرض الجولف – مساكن الضباط بالماظة – الكلية الحربية – عرب الجسر بعين شمس – مستشفى الكهرباء".

وأكدت الشركة أسفها عن العطل، مشيرة إلى أنه خارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها لعودة المياه للمناطق المتأثرة، ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

أخبار تهمك

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ ساعة و نصف

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»