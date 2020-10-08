الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:16 م
هدى عبدالرازق
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قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم وغدا ارتفاعا بمعدل درجتين، أو ثلاث درجات.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه يسود طقس حار نهارا، ولطيف خلال ساعات الليل، حيث نشهد انخفاض واضح في درجات الحررة ليلا، منوهة بأنه اعتبارا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبلة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 31 درجة، مؤكدة أننا سنشهد تحسن واضح في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر قناة مصر الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 19
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24
دمياط العظمى 30 والصغرى 23
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 21
السويس العظمى 35 والصغرى 22
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 35 والصغرى 24
سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26
الغردقة العظمى 36 والصغرى 24
الفيوم العظمى 35 والصغرى 21
بني سويف العظمى 35 والصغرى 21
المنيا العظمى 36 والصغرى 20
أسيوط العظمى 36 والصغرى 22

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