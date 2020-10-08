موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.


موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

ويُذاع لقاء الزمالك ووادي دجلة عبر قناة أون تايم سبورت 1 .


ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

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