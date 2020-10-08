ميسي أم رونالدو.. نجم برشلونة الجديد يختار الأفضل

أعرب البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة، عن سعادته باللعب مع أثنين من أبرز لاعبي الكرة عبر التاريخ ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وقال ترينكاو عقب مباراة البرتغال مع إسبانيا: "أنا فخور للغاية بأن أكون قادرًا على اللعب مع كريستيانو رونالدو وميسي. من المستحيل تحديد من هو الأفضل".

وقال عن المباراة ضد إسبانيا: "كانت مباراة صعبة أمام منتخب منظم للغاية، من الجيد جدًا أن نبدأ من هذه المباراة أمام خصم قوي".

وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، سأقوم بعملي فقط، أنا مستعد للعب، مثل زملائي في المنتخب، ثم القرار يعود للمدرب".