ميسي أم رونالدو.. نجم برشلونة الجديد يختار الأفضل
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:00 م
الفجر الرياضي
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أعرب البرتغالي
فرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة، عن سعادته باللعب مع أثنين من أبرز لاعبي الكرة
عبر التاريخ ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.
وقال ترينكاو عقب
مباراة البرتغال مع إسبانيا: "أنا فخور للغاية بأن أكون قادرًا على اللعب مع كريستيانو
رونالدو وميسي. من المستحيل تحديد من هو الأفضل".
وقال عن المباراة
ضد إسبانيا: "كانت مباراة صعبة أمام منتخب منظم للغاية، من الجيد جدًا أن نبدأ
من هذه المباراة أمام خصم قوي".
وتابع قائلاً:
"بالنسبة لي، سأقوم بعملي فقط، أنا مستعد للعب، مثل زملائي في المنتخب، ثم القرار
يعود للمدرب".