ميسي أم رونالدو.. نجم برشلونة الجديد يختار الأفضل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعرب البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة، عن سعادته باللعب مع أثنين من أبرز لاعبي الكرة عبر التاريخ ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

 

وقال ترينكاو عقب مباراة البرتغال مع إسبانيا: "أنا فخور للغاية بأن أكون قادرًا على اللعب مع كريستيانو رونالدو وميسي. من المستحيل تحديد من هو الأفضل".

 

وقال عن المباراة ضد إسبانيا: "كانت مباراة صعبة أمام منتخب منظم للغاية، من الجيد جدًا أن نبدأ من هذه المباراة أمام خصم قوي".

 

وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، سأقوم بعملي فقط، أنا مستعد للعب، مثل زملائي في المنتخب، ثم القرار يعود للمدرب".

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