التعليم العالي: انتهاء استقبال ملفات أوراق الشهادات المعادلة لا يعني إضاعة الفرصة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي:"إن اللجنة العليا للتنسيق قد حددت يوم الأحد الموافق ١١-١٠-٢٠-٢٠ موعدا لانتهاء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية-ممن استكملوا ملفاتهم- من تقديمها وذلك حتى يتسنى انهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب واعلان نتائج القبول بالنسبة لهم.

وتابع: ولكن هذا لا يعني انتهاء أعمال مكتب التنسيق بل سيظل المكتب مفتوحا لاستقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات وسيتم التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت، وبعد إعلان نتائج قبول الطلاب وإعلان الحدود الدنيا لكل شهادة،وترشيحهم لجميع الكليات في ضوء الحد الأدني المعلن وقرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر في هذا الشأن.

‏‎وتناشد الوزارة الطلاب الذين تم إعلان نتائج الشهادات الثانوية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق وتسليم ملفات اوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حتي يتسني انهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب واعلان نتائج القبول قبل بدء الدراسة.

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