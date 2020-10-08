رامز امير يتألق في أحدث جلسة تصويرية أثناء لعب التايكوندو (صور)

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تألق الفنان رامز أمير، في أحدث جلسة تصويرية أثناء لعب رياضة "التايكوندو" حيث عاد بقوة لتمريناته بعد خضوعه لإجراء عمليتين جراحيتين بسبب لعبة "الباركور".



من ناحية أخري بدأ رامز امير، تصوير مشاهده في مسلسل 'نجيب زاهي زركش" ويواصل التعاون مع النجم دكتور يحيي الفخراني.





يذكر أن أخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.