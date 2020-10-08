الإجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030 بمشاركة 4 وزارات والكنيسة والقومي للمرأة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
أية حمروشي
Advertisements
شاركت اليوم وزارة الشباب والرياضة، الاجتماع الثالث لدراسة الشخصية المصرية 2030، بحضور ممثلي الوزارات المختلفة والجهات المعنية بهذا الموضوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع المصري.

بدأ الاجتماع باستعراض ما تم خلال الاجتماعين السابقين بهدف توحيد الجهود للخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات في الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات من أجل وضع رؤية استراتيجية تتضمن آليات قابلة للتنفيذ، خاصة مع انضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة الشخصية المصرية 2030. 

وخلال الإجتماع، تم مناقشة تصور ومقترحات ممثلي الوزارات والجهات المعنية في استراتيجية إعادة بناء الشخصية المصرية، ووضع آليات التنفيذ المناسبة لذلك، وكذلك استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وبحث إمكانية التعاون والدمج للتأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل معالجة السلبيات وتعظيم الايجابيات في الشخصية المصرية للخروج بمنظومة القيم المطلوبة.

حضر الاجتماع، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، ونجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وحسام الدين محسن مساعد وزير الدولة للإعلام للشئون الفنية ومقرر اللجنة الفنية لمبادرة الشخصية المصرية 2030، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والقس بولس حليم المتحدث بإسم الكنيسة المصرية، ووهيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وناصر سليم مدير عام الادارة العامة للتنمية والتنوع بوزارة الثقافة، وايزيس محمود المدير العام للإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومي للمرأة.

أخبار تهمك

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع معاونيه في مران الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ يوم

لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 17 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
01:51 م

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»