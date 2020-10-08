الإجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030 بمشاركة 4 وزارات والكنيسة والقومي للمرأة

شاركت اليوم وزارة الشباب والرياضة، الاجتماع الثالث لدراسة الشخصية المصرية 2030، بحضور ممثلي الوزارات المختلفة والجهات المعنية بهذا الموضوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع المصري.





بدأ الاجتماع باستعراض ما تم خلال الاجتماعين السابقين بهدف توحيد الجهود للخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات في الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات من أجل وضع رؤية استراتيجية تتضمن آليات قابلة للتنفيذ، خاصة مع انضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة الشخصية المصرية 2030.





وخلال الإجتماع، تم مناقشة تصور ومقترحات ممثلي الوزارات والجهات المعنية في استراتيجية إعادة بناء الشخصية المصرية، ووضع آليات التنفيذ المناسبة لذلك، وكذلك استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وبحث إمكانية التعاون والدمج للتأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل معالجة السلبيات وتعظيم الايجابيات في الشخصية المصرية للخروج بمنظومة القيم المطلوبة.



