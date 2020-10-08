غدا.. الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات بجميع المحافظات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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تنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في إحتفالات النصر "بحضور السادة محافظي المحافظات، في إطار إحتفالات وزارة الشباب والرياضة بإنتصارات أكتوبر المجيدة

وعبر الفيديو كونفرانس يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية في تمام الثامنة والنصف صباحًا.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة في الوقت الحالي.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة جوائز تصل إلى ٥٠٠ جنية لأول ٢٥ متسابق على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة إحتفالًا بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر.

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