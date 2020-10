الطالع الفلكي الخَمِيس 8/10/2020..مُوَاصَفَات فَارِس!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الخامسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة و15 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 28 تُوت قبطى ، 8 تِشْرين أوَّل رُومى ، 21 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتا إبننا الحئيئى ، اللى بتحب مراتك وبنتك وبتعطف على أهلك وحْنَيّن عالكلّ.(السيّد بدير من فيلم عمل الحب فى بابا-1980)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد فارس السينما العربيّة الفنان أحمد مظهر رَحِمَهُ الله ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحِسَابيّة لإسم أحمد مظهر وأحمد حافظ مظهر، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بالفَاتِحَة.





(أبيض أوأسود)،(يحب كل الأطفال)،(مزرعة خيول)،(واجبات الحُبّ)،(منزل الحُب)،(الحُب لكل الناس)،(العلاج بالحُبّ)،(القلب والعقل)،(جاذبيّة لاتُقاوَم)،(فم ينطق بالعسل)،(مُشِعّ/بَرّاق)،(مصرى عربى)،(عملة ذهبيّة)،(شخصيّة جَادّة).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى المطربة داليدا باللغات العربية والفرنسية والإيطالية ما يتماشى مع منطق الجوزاء الذى يتمتع بمهارة التواصل مع أكثر من ثقافة بأكثر من لسان.





1-داليدا اغنية كلمة حلوة وكلمتين حلوة يابلدي

2-داليدا حلوة يا بلدي بالإسباني

3-لقاء نادر للفنانة داليدا

4-القاهرة_والناس‬ | شاهد ... حديث رائع ونادر بين الفنان العالمي #‏عمر_الشريف‬ والنجمة #‏داليدا

Dalida - Il faut danser Reggae [The Monte Carlo show5- 1980

Dalida besame mucho 19796-

Dalida Laissez moi danser7-

Dalida - bang bang.wmv ( version italienne8-

Dalida – Bambino9-

A rare part of singer Dalida‬ in an Egyptian film, 195410-









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج الثور: مُساعدة أو مُساندة من إمرأة ذات مقام مُحترم وحيثيّة فى المجتمع ، ربّما كانت المُساعدة المُقدّمة على جبهة العمل أو الأسرة.





برج الجوزاء: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى، لكن لاتتوقّع نجاح محاولتك بنسبة مائة بالمائة.





برج السّرطان: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تورّط نفسك بعمليّة شراء جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.





برج الأسد: عباراتك مثل قطرات العسل تعمل المعجزات لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العذراء: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعروالذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.





برج الميزان: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج العقرب: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعارف فلا تهمل الدّعوة ، إن كنت متزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الجدى: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر، رغبتك فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، لهذا يعطون ثمناً لسُمعة المحل.





برج الدّلو: إن كنت تعانى من نقص القدرة على التركيز الذهنى والتشتت فعليك بتناول بعض أقراص الفيتامينات المجدّدة للطاقة والإهتمام بطعامك.





برج الحوت: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.